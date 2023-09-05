Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны Украины Фото: REUTERS

Украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что в комитете Верховной Рады Украины по вопросам обороны поддержали кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны страны. Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.

"Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны Украины", - заявил Железняк.

При этом, 6 сентября в Верховной Раде состоится голосование за принятие Умерова на указанный пост.

Напомним, 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский объявил о своём решении снять с должности министра обороны страны Алексея Резникова. Тогда же стало известно о возможной замене Резникова на депутата Рады и главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Председатель общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал данное решение и заявил, что Умеров завербован США.