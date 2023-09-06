Захар Прилепин поддержал идею включить в школьный курс литературу об СВО Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский писатель Захар Прилепин в эксклюзивном интервью KP.RU поделился своим мнением о том, стоит ли включать в школьную программу по литературе творчество о спецоперации или время пока еще не пришло.

По словам публициста, представление о том, что произведение может стать классикой и его начнут читать только спустя большое количество времени, неправильное.

"У нас есть совершенно дурацкое представление, что с классикой надо подождать лет 50 пока они станут памятниками. Но это чепуха: Пушкина изучали в гимназиях при жизни, Льва Толстого тоже. То же с Шолоховым, Симоновым или Твардовским. Иначе бы школьникам послевоенной эпохи не пришлось бы читать "Василия Теркина", "Жди меня" и "Они сражались за Родину" - а ждать 50 лет. Ну, чушь же", - считает Прилепин.

Он выделил таких поэтов спецоперации, как Анна Долгарева, Семен Пегов, Дмитрий Мельников. При этом Захар Прилепин подчеркнул, что осмысление исторических событий в прозе всегда происходит чуть позже - поэзия движется впереди.

Между тем, в единый государственный экзамен по истории в 2024 году будут включены задания, связанные с проведением специальной военной операции на Украине.

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