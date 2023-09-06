«9 переломов ног, не считая позвоночника»: Как восстанавливается Захар Прилепин после покушения

«9 переломов ног, не считая перелома позвоночника»: Захар Прилепин рассказал о здоровье после покушения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 6 мая на известного российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение, силами украинских спецслужб. В эксклюзивном интервью для KP.RU Прилепин рассказал, как проходит его долгая реабилитация, и как он себя чувствует в целом, после получения девяти переломов ног, позвоночника, и других травм.

«Всё отлично, спасибо лекарям. Склеили просто идеально. Великие люди, конечно, я преклоняюсь перед ними», - ответил писатель на вопрос о самочувствии.

Прилепин отметил, что начал вставать самостоятельно уже после третьей операции, на третьей неделе реабилитации. Впрочем, писатель не торопится - сперва хотел побыстрее вернуться в строй, но потом решил, что это будет чревато последствиями для организма.

Несмотря на это, Прилепин уже работает - готовит новое спецподразделение «Родня», создал именной батальон Серафима Саровского вместе с главой Нижегородской области Глебом Никитиным, записывает выпуски «Уроков русского».

«Дальше выдвижение наших новых подразделений в зону СВО, возвращение «Оплота» в новом качестве на линию соприкосновения… Так что, надеюсь, дальше, например, Славянск. Или Николаев и Одесса. Много хороших городов на свете… И больше всего мне хочется эту даль приблизить», - рассказал Прилепин о дальнейших планах после выздоровления.

Ранее KP.RU опубликовал полную хронологию покушения на жизнь Захара Прилепина 6 мая 2023 года, когда его автомобиль был подорван украинскими спецслужбами.

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