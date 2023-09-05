В Тольятти открыли новую установку гранулирования и выпарки аммиачной селитры

Серьезную поддержку промышленности окажет новая технологическая установка в Тольятти. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в открытии новой установки гранулирования и выпарки аммиачной селитры на предприятии химической отрасли «КуйбышевАзот» в Тольятти. Это уникальное оборудование, у которого нет аналогов в России по единичной проектной мощности. Поступающий продукт сможет полностью обеспечить российских аграриев удобрениями.

В последние пять лет «КуйбышевАзот» уже открыл семь высокотехнологичных производств, что стало возможным благодаря новым идеям и умениям трудового коллектива опережать время. Генеральный директор компании Александр Герасименко отметил, что новое производство аммиачной селитры увеличивает мощность выпуска продукции на треть. Это совпадает с задачей обеспечения продовольственной безопасности России и Самарской области. За последние пять лет потребление минеральных удобрений в области возросло в два раза. В планах компании увеличить этот показателя еще в два раза.

По мнению губернатора региона, компания является флагманским предприятием Самарской области в промышленности в целом. Также он подчеркнул одну из наиболее важных миссий предприятия – улучшение экологии региона. «КуйбышевАзот» стремится снижать вредные выбросы и внедрять прогрессивные технологии ресурсосбережения.