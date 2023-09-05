Белый дом: Байден на саммите G20 призовет к справедливому миру по Украине Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден на саммите G20, который пройдет в Индии, намерен затронуть тему последствий конфликта на Украине и призвать к "справедливому миру". Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.

По его словам, США также объявит о продолжении поддержки Украины на столько, на сколько это необходимо. Также Салливан добавил, что конфликт на Украине рдеет к разрушающим последствиям, от которых страдают и беднейшие мировые страны.

"Как и раньше, президент Байден призовет к справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права, принципах Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета", - заявил Салливан.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не согласовывали между собой решения не ехать в Индию на саммит стран лидеров G20.