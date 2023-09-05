В СБУ работает подразделение для политических убийств: экс-глава спецслужбы раскрыл всю правду

Экс-глава СБУ подтвердил существование подразделения, занимающегося убийствами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал о подразделении в составе спецслужбы, которое занимается убийствами. Об этом пишет издание Economist.

Данное управление в составе СБУ было создано в 2015 году, после провозглашения независимости ЛНР и ДНР и присоединения Крымы. Тогда руководство Украины приняло решение, что сажать в тюрьму коллаборантов недостаточно, сообщил Наливайченко.

"Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять людей", - приводит издание его слова.

При этом, по данным издания, созданное на Украине управление связывали с убийствами главы ДНР Александра Захарченко, а также командиров батальонов "Спарта" и "Сомали" Арсена Павлова и Михаила Толстых.

Ранее в Киеве в своем рабочем кабинете покончил с собой замначальника управления спецсвязи Службы безопасности Украины Дмитрий Бакаев.