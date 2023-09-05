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НовостиПолитика5 сентября 2023 18:41

Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью

Попытка ВСУ атаковать Белгородскую область была пресечена около 21:00
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью

Фото: REUTERS

Российское Министерство обороны вечером во вторник, 5 сентября, сообщило о пресечении очередной попытки со стороны ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа объекты в России.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) около 21:00 обнаружили и сбили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в ведомстве.

Также 5 сентября Министерство обороны России сообщало о том, что за прошедшие сутки системы противовоздушной обороны ВС РФ перехватили 21 снаряд РСЗО Himars и "Ураган".