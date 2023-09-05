Вице-президент РСТ Санаева: цены на заграничные туры вырастут осенью на 30% Фото: Олег ЗОЛОТО

Цены на заграничный отдых вырастут в среднем на треть. Теперь поездки в Египет, Дубай, Таиланд и Мальдивы станут дороже.

Первое существенное увеличение путешественники увидят уже в октябре. ОАЭ, Мальдивы и Сейшелы подорожают на треть, а Таиланд – на четверть. Особенно дорого будет обходиться отдых на Пхукете.

Там неделя в отеле четыре звезды будет стоить от 235 тысяч рублей, в ОАЭ — от 160 тысяч рублей, на Мальдивах — от 300 тысяч рублей. Подорожание обусловлено ростом курса доллара и проблемами с логистикой по миру.

- Если перевозки были бы регулярными, цены были бы ниже конечно. Осень и новогодние праздники — очень востребованное время в туриндустрии. Турция и Египет подорожают уже с осени примерно на 30%, - говорит Новым известиям вице-президент РСТ Ольга Санаева.

Цены в самой Турции тоже не порадуют отдыхающих. В стране повышается инфляция, растут налоги.

На фоне такой ценовой политики россияне все активнее выбирают для отдыха отечественные курорты.