Захар Прилепин считает, что раскаявшимся критикам СВО стоит дать шанс и простить Фото: Иван МАКЕЕВ

Писатель Захар Прилепин считает, что большинству раскаявшихся критиков специальной военной операции России стоит дать шанс и простить. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью KP.RU.

"Видит Бог, я ни минуты не верю, что Гребенщиков*, Земфира* или Хаматова решатся на это. А вообще: конечно же, большинству стоит дать шанс. Мы же русские. Если человек не впал в откровенную бесовщину, то у всех должен быть шанс. Этому Христос учил", - отметил Прилепин.

Также писатель отметил, что в истории нашей страны было множество примеров "прощения бунтарей"

"Напомню, что и имперская власть прощала неслыханных бунтарей - скажем, гетмана Дорошенко, чья прапраправнучка стала женой Пушкина и матерью его детей - многие из которых пошли по военной стезе. А несколько сыновей Шамиля - тоже стали русскими боевыми генералами", - подчеркнул публицист.

При этом, по словам Прилепина, переучить ярых противников нельзя, поскольку их центр мира и мировой арбитр - это США.

"Они просто говорят на русском, но в целом они - "американцы". Это не перепрошивается", - заключил Прилепин.

Также в интервью писатель говорил о том, что музыкант Рома Зверь делом доказал преданность Родине, выступив на Донбассе перед бойцами.

* признаны иноагентами на территории РФ

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