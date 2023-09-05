Sohu: «Кинжал» является достижением военного искусства мирового уровня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Китайские военные эксперты высоко оценивают российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и его успехи в зоне спецоперации, об этом написала газета Sohu.

«Россия разработала новое поколение супероружия для обхода американских ПВО», - сказано в публикации.

Автор подчеркнул, что в зоне спецоперации эти ракеты продемонстрировали мощь, с которой ранее никто не сталкивался.

«Существующие системы противовоздушной бороны просто не могут перехватить «Кинжалы». Это действительно ...достижение военного искусства мирового уровня», - подытожили в статье.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября журнал Military Watch написал, что решение президента России Владимира Путина вооружить «Кинжалами» самолеты Су-34 расширит возможности российских войск в зоне спецоперации.

В статье подчеркнули, что интеграция «Кинжала» на Су-34 повлияет на ситуацию на всех театрах, где развернуты эти самолеты.

Отмечалось, что Су-34 является самым дальнобойным в мире тактическим боевым самолетом, состоящим на вооружении.

Автор напомнил, что ракеты «Кинжал» активно применяются на украинском театре военных действий, одним из наиболее значимых их достижений стало уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot в Киеве.

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