В Стамбуле проливные дожди вызвали мощнейшее наводнение Фото: Иван МАКЕЕВ

В Стамбуле в результате проливных дождей произошло мощнейшее наводнение, люди пытаются спасти своё имущество и жизни.

Жители выкладывают в сеть видео с кадрами стихийного бедствия, разыгравшегося в Стамбуле.

На первом ролике водители сидят в своих затопленных автомобилях перед въездом в туннель у стамбульского аэропорта, вода почти достигает капота автомобиля. За кадром слышны звуки автомобильных сигналов, у некоторых машин включена аварийная сигнализация.

На еще одном видеоролике студенты, застрявшие в Национальной библиотеке Башакшехира, находятся в полузатопленном помещении. За окном вода стекает бурной рекой. Люди звонят в службу спасения и просят их спасти.

Кроме того, очевидцы засняли, как мощные потоки дождевой воды хлынули на станцию стамбульского метро.

Помимо этого, в результате разгула стихии пострадала больница Башакшехира.

Власти Стамбула сообщили, что в результате наводнения погиб один человек. Мэр Экрем Имамоглу планирует выступить в ближайшее время с экстренным заявлением.