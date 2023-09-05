В Стамбуле проливные дожди вызвали мощнейшее наводнение
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Стамбуле в результате проливных дождей произошло мощнейшее наводнение, люди пытаются спасти своё имущество и жизни.
Жители выкладывают в сеть видео с кадрами стихийного бедствия, разыгравшегося в Стамбуле.
На первом ролике водители сидят в своих затопленных автомобилях перед въездом в туннель у стамбульского аэропорта, вода почти достигает капота автомобиля. За кадром слышны звуки автомобильных сигналов, у некоторых машин включена аварийная сигнализация.
На еще одном видеоролике студенты, застрявшие в Национальной библиотеке Башакшехира, находятся в полузатопленном помещении. За окном вода стекает бурной рекой. Люди звонят в службу спасения и просят их спасти.
Кроме того, очевидцы засняли, как мощные потоки дождевой воды хлынули на станцию стамбульского метро.
Помимо этого, в результате разгула стихии пострадала больница Башакшехира.
Власти Стамбула сообщили, что в результате наводнения погиб один человек. Мэр Экрем Имамоглу планирует выступить в ближайшее время с экстренным заявлением.