Секретарь СНБО Украины заявил, что «третья мировая война уже началась»

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что третья мировая война уже началась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, и вновь попросился в НАТО.

«…Украина должна стать членом НАТО. Мы усилим альянс. Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться», - заявил Данилов.

По его словам, если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка.

«Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу», - заверил украинский чиновник.

Секретарь уточнил, если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной - это ошибка, «все намного сложнее».

Также Данилов считает, что после украинского конфликта изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

Как писал сайт KP.RU, в конце января 2023 года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал грядущую поставку вооружения и тяжелой военной техники Украине, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях.

Медведев отметил, что защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху.

По его мнению, ускорение поставок вооружения НАТО Украине не приведет ни к чему, и не поможет предотвратить экспансию России и опять же мировую войну.

Медведев подчеркнул, что считает слова итальянского политика о поставках оружия Украине для предотвращения третьей мировой «чудаческими».