Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 сентября 2023 21:19

Секретарь СНБО Украины заявил, что «третья мировая война уже началась»

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что третья мировая война уже началась
Сергей ГАПЧУК
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что третья мировая война уже началась

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что третья мировая война уже началась

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, и вновь попросился в НАТО.

«…Украина должна стать членом НАТО. Мы усилим альянс. Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться», - заявил Данилов.

По его словам, если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка.

«Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу», - заверил украинский чиновник.

Секретарь уточнил, если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной - это ошибка, «все намного сложнее».

Также Данилов считает, что после украинского конфликта изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

Как писал сайт KP.RU, в конце января 2023 года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал грядущую поставку вооружения и тяжелой военной техники Украине, заявив, что третья мировая война начнется не на танках или истребителях.

Медведев отметил, что защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху.

По его мнению, ускорение поставок вооружения НАТО Украине не приведет ни к чему, и не поможет предотвратить экспансию России и опять же мировую войну.

Медведев подчеркнул, что считает слова итальянского политика о поставках оружия Украине для предотвращения третьей мировой «чудаческими».