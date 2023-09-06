Минобороны РФ: Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в Telegram-канале сообщило, что над Брянской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.

«Пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку, ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, утром 5 сентября российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима атаковать Крым беспилотником самолетного типа.

Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым.

Ночью 4 сентября над Черным морем вблизи Крыма также был сбит украинский дрон самолетного типа.

Кроме того, этой же ночью ВКС России уничтожили четыре быстроходных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.