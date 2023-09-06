Стало известно, как растут дети Юры Шатунова

Сын Юры Шатунова поддержал мать и сестру после смерти отца Фото: соцсети

6 сентября известному певцу Юрию Шатунову исполнилось бы 50 лет. В Москве на Троекуровском кладбище будет открыт памятник артисту.

На памятную дату из Германии в Москву прилетела вдова Юрия Шатунова — Светлана с детьми: 17-летним сыном Дэннисом и 10-летней дочерью Эстеллой.

Светлана рассказала сайту KP.RU, как семья пережила смерть любимого мужа и отца.

«Когда Юры не стало, мы переживали это горе внутри семьи, поддерживали друг друга», - сообщила Светлана.

По ее словам, Дэннис проявил большую выдержку, «стал опорой для меня и своей сестры Эстеллы».

Светлана на вопрос, станет ли Дэннис артистом, ответила отрицательно. И уточнила, что сын хочет стать инженером. При этом она отметила, что у Дэнниса, как и у его сестры Эстеллы, абсолютный слух.

«Дети очень похожи на Юру, и не только внешне. Эстелла взяла от папы манеру общения. А вот у Дэнниса походка, как у Юры», - добавила Светлана.

Она подчеркнула, что дети очень скучают по отцу.

«Мой муж был идеальным отцом, очень заботливым. Его любили не только наши дети, он умел завоевать расположение всех малышей, которые встречались на его пути. Они чувствовали его искренность и доброе сердце», - с пояснила Светлана.

Как писал сайт KP.RU, 23 июня 2022 года на 49-м году жизни умер российский певец, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Причиной смерти знаменитого артиста стал обширный инфаркт. Шатунов скончался по пути в больницу.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в башкирском городе Кумертау. Был солистом группы «Ласковый май» с 1986 по 1991 год. Наибольшую популярность ему принесли композиции «Белые розы», «Седая ночь» и «Детство». Являлся одним из самых популярных исполнителей своего времени.