«Аэрофлот» урегулировал отношения с лизингодателем по «ирландским» самолетам Фото: Мария ЛЕНЦ

«Аэрофлот» завершил урегулирование отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 самолетам иностранного производства, сообщил авиаперевозчик.

«Завершен процесс урегулирования отношений с лизингодателем AerCap (Ирландия) на 18 воздушных судов и 5 авиационных двигателей, эксплуатируемых компаниями группы «Аэрофлот», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что AerCap прекратила свои требования к российским сторонам как по договорам лизинга, так и по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями.

Перевозчик добавил, что осуществившая выплату суммы урегулирования ООО «Страховая компания «НСК» получила право собственности на самолеты и двигатели.

Как писал сайт KP.RU, до 28 марта 2022 года европейские лизинговые компании должны отозвать из России свои лайнеры. Это часть санкций от Евросоюза. Российским авиакомпаниям запрещено использовать европейские самолеты, а также получать запчасти к ним, ремонт, техобслуживание и т. п.

По подсчетам зарубежных авиаэкспертов, больше всего отечественных самолетов (152) - в лизинге у ирландской AerCap. В том числе 96 бортов «Аэрофлота», 17 «Победы».

AerCap называли и «главным пострадавшим» - в России и на Украине у нее, если верить западной прессе, самолетов на $2,5 миллиарда. Всего в лизинге у ирландских компаний порядка 240 российских самолетов.