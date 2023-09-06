В Рени Одесской области прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

В городе Рени Одесской области, где располагается морской торговый порт, прогремела серия взрывов, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Взрывы слышны в городе Рени Одесской области», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 3 сентября в порту Рени Одесской области произошло несколько мощных взрывов. Взрывы в порту прогремели после атаки ударных беспилотников. Кроме того, были слышны взрывы в Измаиле и Николаевской области.

Удары по военным объектам рядом с портом Рени нанесли беспилотники «Герань-2», было зафиксировано не менее трех взрывов. Предположительно, дроны поразили военные объекты на прилегающей к порту территории.

Кроме того, 16 августа в городах Измаил и Рени прогремели взрывы.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.