АСИ: Примерно 15 млн россиян находятся в состоянии глубокой депрессии Фото: Shutterstock

В России около 15 миллионов человек находятся в состоянии глубокой депрессии, среди основных причин - длительная болезнь, смерть близкого, одиночество, насилие в семье и крупный кредит, об этом сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ), ссылаясь на соответствующее исследование.

«В состоянии глубокой депрессии находятся почти 10% граждан – около 15 миллионов человек в стране», - говорится в сообщении.

В документе отметили, что среди самых массовых ситуаций – длительная тяжелая болезнь, смерть близкого человека и погашение крупного кредита.

Помимо этого, причинами глубокой депрессии являются длительное одиночество и насилие в семье.

Как писал сайт KP.RU, врач общей практики Мария Беляева сообщила, что осень традиционно считается сезоном простуд, в это время года могут обостриться и хронические болезни.

Она отметила, что наиболее часто в этот период проявляется бронхиальная астма. В начале осени также обостряются аллергии и инфекции. Причем как вирусной, так и бактериальной природы.

Медик добавила, что также нередко дают о себе знать эмоциональные заболевания: депрессия, апатия и перепады настроения. В случае, если самочувствие ухудшилось, нужно немедленно обратиться к специалисту.