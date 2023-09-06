ЦБ РФ: Экономика России превысила свой потенциальный уровень Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства, рост российской экономики во второй половине лета продолжился, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«Признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе», - говорится в материалах.

Аналитики указали, что экономика, по всей видимости, превысила свой потенциальный уровень.

Уточнялось, что после периода восстановления рост будет идти более умеренными темпами.

Как писал сайт KP.RU, Минэкономразвития оценило рост валового внутреннего продукта (ВВП) России за июль в 5% в сравнении с июлем прошлого года, а за 7 месяцев рост составил 2,1%.

Растет производство текстильной промышленности, развиваются промышленные производства, переработка товаров. Хорошие показатели у сельского хозяйства, хотя по сравнению с прошлым годом оно немного притормозило, но свой вклад в ВВП вносит. Набирает обороты стройка. Это и жилье, и дороги, и социальные объекты.

Отмечалось, что нынешний темп роста ВВП оценивается как нормальный и ожидаемый. Более того, в этом году, по его прогнозам, есть большая вероятность выйти на рост ВВП по году на 2-2,2%. Однако фактический среднегодовой рост будет практически нулевым из-за прошлогоднего падения.