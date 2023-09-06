Депутат Чернышов предложил запретить объявления на английском на внутренних рейсах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах, поскольку они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум, об этом он сообщил РИА Новости.

«С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие ...объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно», - пояснил Чернышов.

Он отметил, что они дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум.

Как писал сайт KP.RU, зампред Госдумы Петр Толстой заявил, что вывески на английском языке создают чуждое уличное пространство в городах России. Он добавил, что такая практика существует только в РФ.

По его словам, английские вывески - это лишь остатки колониальной эпохи, которые Россия переживала прошлые 30 лет.

Должно пройти время, чтобы те причины, по которым нужно сокращать англицизмы, стали очевиднее. А что надо точно запретить – это вывески на английском. Они создают чуждое уличное пространство. Такого нет нигде в мире, только у нас. Это остатки той колониальной эпохи которую мы пережили прошлые 30 лет. Дело в принципе. Если ты живешь в России, все вывески - на русском. Точка. Никаких Golden Palace, сколько можно?", - заключил Толстой.