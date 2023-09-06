Зеленский уволил главу подконтрольной Киеву части ДНР Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко, указ опубликован на его сайте.

«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в указе.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября стало известно, что Рустем Умеров вскоре может быть назначен новым главой Министерства обороны Украины - его кандидатуру предложил Зеленский. Нынешний министр обороны Алексей Резников увольняется на фоне ряда коррупционных скандалов.

В сентябре 2022 года назначен на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

В тот же день стало известно, что уголовное дело возбуждено в отношении руководства фонда госимущества Украины, который на данный момент возглавляет Рустем Умеров.

Отмечалось, что дело касается незаконного увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго».