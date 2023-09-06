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НовостиПолитика5 сентября 2023 23:54

Зеленский уволил главу подконтрольной Киеву части ДНР

Ранее Зеленский предложил кандидатуру Умерова на пост министра обороны
Сергей ГАПЧУК
Зеленский уволил главу подконтрольной Киеву части ДНР

Зеленский уволил главу подконтрольной Киеву части ДНР

Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павла Кириленко, указ опубликован на его сайте.

«Уволить Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», - говорится в указе.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября стало известно, что Рустем Умеров вскоре может быть назначен новым главой Министерства обороны Украины - его кандидатуру предложил Зеленский. Нынешний министр обороны Алексей Резников увольняется на фоне ряда коррупционных скандалов.

В сентябре 2022 года назначен на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

В тот же день стало известно, что уголовное дело возбуждено в отношении руководства фонда госимущества Украины, который на данный момент возглавляет Рустем Умеров.

Отмечалось, что дело касается незаконного увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго».