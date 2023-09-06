Bloomberg: 3,3 млн украинцев могут не вернуться на родину из других стран Фото: REUTERS

Более трех миллионов украинцев могут не вернуться домой из других стран, об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на исследование Центра экономической стратегии Украины.

«Исследование показало, что около 3,3 миллиона украинцев, или почти 8,8 процента населения до начала конфликта, могут не вернуться домой», - отметили в публикации.

В статье подчеркнули, что в зависимости от длительности конфликта цифра может вырасти.

Автор указывает, что чем дольше продлятся боевые действия, тем больше украинцев решат сделать свои временные убежища новым домом.

Издание добавило, что такая перспектива представляет серьезную угрозу для восстановления Украины после конфликта.

Как писал сайт KP.RU, кого-то в Европе миллионы украинских беженцев раздражают, а кого-то вполне устраивают в качестве бессловесной рабсилы.

Если говорить откровенно, то в основном в Польше батрачат женщины - на сезонных и грязных работах. А многие из тех, кто стали вдовами - уже устроили свою жизнь с польскими мужчинами. Но эта тенденция развивалась давно, задолго до начала СВО. Сейчас на границе в Жешове – украинкам приходится стоять от 10 часов и больше, чтоб попасть в Польшу, где с начала конфликта немало отирается украинских мужиков призывного возраста.

Поляки хоть и называют себя дружественной Украине страной и всячески это декларируют, на самом деле ведут себя с беженцами жестко. И это происходит не только в Польше.

По данным комиссариата ООН по делам беженцев, в страны Европы с начала СВО прибыли 8,1 млн. беженцев с Украины.

Наибольшее число беженцев приняла Россия — 2,85 млн. человек. На втором месте Польша — 1,56 млн. человек. На третьем — Германия — 1,05 млн. человек.

Наметилась тенденция перемещения граждан Украины за пределы Европы - в Израиль, США и Канаду.