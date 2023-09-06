Французский генерал Делавард: Россия прекратит конфликт на своих условиях Фото: пресс-служба Росгвардии

Контрнаступление России положит конец украинскому конфликту на условиях Москвы, об этом заявил французский генерал Доминик Делавард в эфире программы «Соловьев LIVE».

«Никакой надежды для Украины нет. Поэтому, скорее всего, что ожидается, это контрнаступления со стороны России», - указал Делавард.

По его мнению, в какой-то момент мы его увидим, и это положит конец этому конфликту на условиях России

Офицер подчеркнул, что конфликт идет не только на поле боя, но и в политике и экономике.

Как писал сайт KP.RU, 5 сентября министр обороны России Сергей Шойгу подробно рассказал о провале «контрнаступа» киевского режима.

Министр заявил, что киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли.

Шойгу добавил, что украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

По словам министра, с начала так называемого наступления потери противника превысили 66 000 человек и 7600 единиц вооружения.