Власти ЮАР опубликовали доклад о якобы перевозке оружия на российским судне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В декабре 2022 года посол США в ЮАР Рубен Бригети, ссылаясь на прибытие судна Lady R на базу южноафриканских ВМС Саймонстаун, заявил, что республика якобы поставляет вооружение российской армии.

Посол США после официального протеста со стороны МИД ЮАР признал, что перешел черту, и извинился.

В августе независимая комиссия, созданная для расследования таких утверждений, не получила доказательств, подтверждающих поставку оружия.

Согласно отчета, товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны, которое было заказано компанией Armscor и ожидалось с 2018 года.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что итоги расследования показали отсутствие каких-либо свидетельство перевозки оружия из республики в РФ на российским судне Lady R.

Президент отметил, что в процессе расследования комиссия посетила базу Военно-морских сил ЮАР Саймонстаун, где взяла показания у почти 50 человек, а также изучила более 100 документов.

Рамафоса обратил внимание, что обвинение в поставках оружия России очень негативно повлияли на валюту, экономику и положение ЮАР в мире.

15 июня в Польше разгорелся международный скандал: в Варшаве задержали самолет с сотрудниками службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамофосы. В МИД страны объяснили, что причиной стали некие «опасные предметы», запрещенные к ввозу. Позже уточнили, что речь идет об оружии. Делегация направлялась в Киев.