Конгрессмен Грин: Вашингтон может ввести войска на Украину и начать воевать с РФ Фото: REUTERS

Конгрессмен Марджори Тейлор Грин допустила в соцсети X, что администрация президента Джо Байдена «достаточно безумна», чтобы ввести войска на Украину для ведения войны против России.

«Больше всего меня беспокоит третья мировая война», - написала Грин.

Политик отметила, что разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией.

«Вот почему я не проголосую за расходование даже единого цента ради Украины», — подчеркнула Грин.

Как писал сайт KP.RU, 5 сентября конгрессмен Марджори Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента президенту Байдену.

10 июля Грин заявила, что из-за позиции президента Байдена по Украине существует риск гибели американцев в конфликте с Россией.

«Позор нашим лидерам, одержимым спонсированием и разжиганием войны и смерти на чужих землях вместо того, чтобы активно вести мирные переговоры», - заявила Грин.

Политик подчеркнула, что американский народ не хочет войны с Россией и что Вашингтону следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах США.