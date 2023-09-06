Российские зенитчики сбили более 200 БПЛА под Красным Лиманом за последние месяцы Фото: ТАСС

Более 200 беспилотников ВСУ уничтожили российские бойцы за последние месяцы на Краснолиманском направлении, об этом РИА Новости рассказали в Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета ЗРК «Тор-М1» в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 БПЛА противника на Краснолиманском направлении», - заявил представитель ведомства.

В ведомстве отметили, что радиолокационное оборудование позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника.

«Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей», - пояснили в Минобороны.

Как писал сайт KP.RU, 5 июня российские зенитчики сбили украинский Су-25, прикрывавший попытку высадки речного десанта на левом берегу Днепра в Каховском районе Херсонской области.

Один из двух штурмовиков Су-25, поддерживавших высадку с воздуха, сбили стрелки-зенитчики группировки «Днепр». Второй самолет, не выполнив задачу, вышел из боя и ретировался.

23 апреля беспилотник «Байрактар», который корректировал артиллерийский огонь ВСУ, уничтожен российскими зенитчиками Западного военного округа. Украинский дрон был поражен одной ракетой. Отмечалось, что подобные БПЛА являются достаточно легкой целью для российских ЗРК.