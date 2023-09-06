В Киеве прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Киеве прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«В Киеве слышны взрывы», - говорится в сообщении.

Мэр Кличко заявил, что взрывы в Киеве связаны с работой системы противовоздушной обороны.

«В Киеве работает система ПВО», - написал он в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, ночью 6 сентября в городе Рени Одесской области, где располагается морской торговый порт, прогремела серия взрывов.

3 сентября в порту Рени также произошло несколько мощных взрывов. Взрывы в порту прогремели после атаки ударных беспилотников. Кроме того, были слышны взрывы в Измаиле и Николаевской области.

Удары по военным объектам рядом с портом Рени нанесли беспилотники «Герань-2», было зафиксировано не менее трех взрывов.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.