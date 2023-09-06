Что произошло за ночь 6 сентября

Власти ЮАР опубликовали доклад о якобы перевозке оружия на российским судне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В декабре 2022 года посол США в ЮАР Рубен Бригети, ссылаясь на прибытие судна Lady R на базу южноафриканских ВМС Саймонстаун, заявил, что республика якобы поставляет вооружение российской армии. В августе независимая комиссия, созданная для расследования таких утверждений, не получила доказательств, подтверждающих поставку оружия.

Согласно отчету, товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны, которое было заказано компанией Armscor и ожидалось с 2018 года.

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