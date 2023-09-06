Украинский беспилотник сбит в Брянской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. Такое заявление в среду, 6 сентября, сделал губернатор региона Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших и разрушений в результате атаки дрона не было.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило, что поздно вечером во вторник, 5 сентября, над Брянской областью был подорвал украинский беспилотный летательный аппарат (БЛА). Незадолго до этого дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в Белгородской области.