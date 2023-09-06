Российские войска накрыли огнем бойцов бригады «Азов»* Фото: REUTERS

Около Серебрянского лесничества военнослужащие группировки «Центр» накрыли бойцов бригады «Азов»*, а также 67-й бригады украинской армии. Такое заявление сделал глава пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Центр» Александр Савчук, уточнив, что потери противника составили до 30 человек.

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»», - приводит РИА Новости его слова.

По его словам, также была уничтожена станция артиллерийской разведки западного производства. Кроме того, он заявил, что экипажи бомбардировщиков Су-34 ударили по командно-наблюдательному пункту, а также двум пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Кировска и Серебрянки.

Напомним, в конце августа российские войска отразили атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе бригады «Азов»*, на Краснолиманском направлении, уничтожив более 60 украинских военных,

*Запрещенная в России террористическая организация