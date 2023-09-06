Зеленского призвали подготовить Украину к новому делению Фото: REUTERS

Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал украинского президента Владимира Зеленского забыть о российском полуострове и готовить Украину к новому административному делению.

«Зеленскому пора забыть в своем воспаленном мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению», - приводит его слова РИА Новости.

Константинов заявил, что только возвращение исконных территорий в состав Российской Федерации может гарантировать нормальную жизнь населению, а также правопорядок и законность.

Таким образом парламентарий отреагировал на недавно подписанный украинским президентом закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Целью данного документа названа подготовка «почвы для деоккупации полуострова».