Районы станут мобильнее: губернатор Томенко направил 111 автомобилей в бюджетные учреждения Алтайского края

Фото: Антон Червяков

Виктор Томенко принял участие в церемонии передачи автомобилей в районы региона. Автомобили скорой и неотложной помощи, школьные автобусы и машины для учреждений социальной защиты населения отправятся в 50 муниципалитетов Алтайского края.

Фото: Антон Червяков

В медицинские учреждения края отправились 20 скорых и 77 машин для неотложной медицинской помощи. Во время торжественной церемонии передачи нового автотранспорта в муниципалитеты Виктор Томенко подчеркнул, что в Алтайском крае продолжат уделять пристальное внимание развитию и оснащению районов и городов края.

«Вручение техники, открытие новых учреждений после реконструкции, строительства стало делом привычным. Но вопросы медицинского обеспечения, образования, социальной помощи, защиты и поддержки являются абсолютно важными», – сказал Виктор Томенко.

Ранее между районами края была распределена еще одна крупная партия машин. Минувшей весной в муниципалитеты были направлены 48 новых автомобилей скорой помощи и 15 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Таким образом, больницы края получили в этом году уже 160 автомобилей. До конца года для медиков приобретут еще пять машин.

Фото: Антон Федотов

Помимо этого по просьбе главврача Дмитрия Денисова самой большой барнаульской поликлинике № 14 предоставлены два внедорожника для работы участковой службы. Чтобы врачи могли выезжать, в том числе, к пациентам в пригородные поселки Индустриального района Барнаула.

Пять новых школьных автобусов направлены в Заринский, Троицкий, Целинный, Чарышский и Кытмановский районы. Девять автомобилей получили центры социального обслуживания населения этих муниципалитетов. Глава Ключевского района Денис Леснов поблагодарил краевые власти и губернатора за внимание к техническому оснащению районов. Он подчеркнул, что за последние годы Ключевской район получил 12 автомобилей различного назначения, как скорых, так и коммунальной техники.

Теперь многие медицинские и социальные услуги станут для жителей городов и сел Алтайского края еще доступнее. Новым автотранспортом будут пользоваться врачи, сотрудники соцзащиты и школьники. Это значит, что сократится время ожидания медиков, работники соцзащиты смогут чаще посещать своих подопечных, а учащиеся будут добираться до школы в комфортабельных автобусах

«Делать жизнь Алтайского края с каждым днем немножко лучше, интереснее, богаче и двигать таким образом развитие нашего региона вперед. Я думаю, мы все воодушевлены и объединены этой целью. Чтобы вперед двигаться чуть быстрее, можно пересесть на автомобиль», – подчеркнул Виктор Томенко.

НАША СПРАВКА

С 2018 по 2022 годы в Алтайский край поступило 180 медицинских автомобилей класса В и С, как за счет федерального, так и краевого бюджетов. Более трех десятков единиц техники, в том числе, приобретены в прошлом году.