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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 5:25

СК: житель Приамурья сжег мертвого новорожденного ребенка

Мать ребенка умерла при родах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
СК: житель Приамурья сжег мертвого новорожденного ребенка

СК: житель Приамурья сжег мертвого новорожденного ребенка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Приамурья сжег мертвого новорожденного ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Как уточняется, ребенок, по словам отца, появился на свет и не дышал, а через некоторое время умерла и его мать - женщина рожала дома без присмотра врачей. Тело малыша отец сжег в печи бани, а супругу, завернув в одеяло, отвез в морг.

Местные жители рассказали «Комсомольская правда – Владивосток», что в семье растут еще двое мальчиков и двое девочек.

«Семья староверов или, если правильнее их назвать, старообрядцами. Огромное горе для деток», - рассказал собеседник.

Следователи на данный момент пытаются выяснить, действительно ли ребенок появился на свет мертворожденным, как утверждает мужчина.

Напомним, в начале августа в Подмосковье в ходе семейной ссоры мужчина схватил своего сына и попытался бросить его на пол, но жена смогла подхватить ребенка. После этого отец выхватил малыша и бросил его еще раз на пол, после чего ребенок умер.