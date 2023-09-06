Захарова: Киев стал понимать, что он инструмент Запада в построении колониализма

Мария Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО Украины о третьей мировой войне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что третья мировая война уже идет.

Российский дипломат напомнила фразу Данилова, который сказал следующее: "Все намного сложнее, чем выяснение отношений между Россией и Украиной".

"Вот! Дошло, наконец, и до "избранных". Избранных стать инструментом", - написала Захарова. По ее словам, в Киеве начали осознавать, что речь идет не о российско-украинском конфликте, а о глобальной попытке Запада вернуть мир в колониальную зависимость.

"Сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами. Дошло ли до "избранных", что они инструмент? Думаю, да. Отсюда такая истерика", - продолжила она.

Захарова также предложила поинтересоваться у Данилова, что означает его фраза "все намного сложнее". "Не прозрение ли насчет роли Украины в эту историческую эпоху?", - заключила дипломат.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные оппоненты России толкают мир к третьей мировой войне.

По словам президента России Владимира Путина, Запад специально поставил во главе Украины еврея, чтобы прикрыть героизацию нацизма, с которыми РФ ведет борьбу. Сам Киев, в свою очередь, отстрачивает решение конфликта, отправив на свалку усилия Турции.