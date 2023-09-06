Армения проведет совместные с США военные учения 11-20 сентября 2023 Фото: REUTERS

Минобороны Армении объявило о проведении совместных армяно-американские учения «ARTSIV PARTNERS-2023», которые состоятся 11–20 сентября 2023 года на базе учебного центра «Зар».

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 11 по 20 сентября в Армении ... пройдут совместные армяно-американские учения», - заявляет министерство.

Как сказано в заявлении военного ведомства республики, целью таких учений станет «повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях», а также обмен передовым опытом в управлении и тактической связи.

Сообщается, что предстоящие маневры включают «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач».

Учения пройдут на фоне очередного обострения отношений Еревана и Баку. Напомним, в пятницу, 1 сентября, армянское правительство направило в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС) для дальнейшей ратификации, заявив, что это позволит вынести на рассмотрение вопрос о действиях военных Азербайджана, которые Армения называет военными преступлениями.