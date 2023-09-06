Володин заявил о замене списанных машин депутатов на российские авто

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Списанные или вышедшие из строя служебные автомобили депутатов заменят машинами российских марок. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Обсудили с Управлением делами Президента вопрос обеспечения Государственной Думы служебным автотранспортом в городе Москве. Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламентария.

Володин заявил, что такое предложение поддержали лидеры всех политических фракций. По его словам, такой подход к использованию российских автомобилей поможет развитию отечественного автопрома, а также сохранит бюджетные средства.

Как предполагается, широко данную инициативу депутаты Госдумы обсудят на заседании Совета нижней палаты парламента 18 сентября 2023 года.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал исключить госзакупки иномарок для чиновников, заявив о необходимости пересадить их на автомобили отечественного производства.

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