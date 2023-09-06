Маск предложил организовать поединок после возвращения Цукерберга из отпуска Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что поединок, который он давно планировал, возможно организовать после возвращения из отпуска Марка Цукерберга.

«Почему он не хочет драться со мной? Цук сказал: "Назови место". Поэтому я и назвал его дом, но мне сказали, что он уехал в путешествие. Возможно, мы сразимся, когда он вернется», - написал предприниматель в социальной сети X.

Ранее Илон Маск рассказал, что уже договорился с итальянскими властями о месте проведения поединка, заявив, что в кадре будет античный Рим. Однако позже, как сообщил предприниматель, Марк Цукерберг решил отказаться от поединка с ним в римском Колизее.

Напомним, мэр города Помпеи под Неаполем Кармине Ло Сапио предложил бизнесменам для проведения поединка древнеримский амфитеатр. По его словам, проведение такого боя позволит выручить около 200 млн евро, которые направили бы двум педиатрическим больницам.