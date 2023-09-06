СБ ООН проведет заседание о референдумах на бывшей территории Украины 8 сентября

СБ ООН проведет заседание о референдумах на бывшей территории Украины в эту пятницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме прошедших в 2022 году референдумов на бывшей территории Украины в эту пятницу, 8 сентября 2023 года.

Источник в Совбезе сообщил РИА Новости, что заседание на 8 сентября запросили США и Албания. В качестве докладчика был запрошен заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года состоялись референдумы о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По итогам пятидневного референдума в состав РФ вошли четыре новых региона.

Отметим, что на референдумах присутствовали наблюдатели из Европы, Латинской Америки и Африки. Итальянский наблюдатель Джанфранко Вестуто, к примеру, назвал прошедшее народное голосование - историческим событием, когда регионы добровольно воссоединяются с Россией. Кроме того, международные наблюдатели не выявили каких-либо нарушений в ходе сбора и подсчета голосов.

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