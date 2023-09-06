Российские войска получили партию модифицированных БМП-2 с модулем «Бережок»

Холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех», отправил Министерству обороны РФ новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с отделениями «Бережок». Об этом заявила пресс-служба «Ростеха».

Индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев отметил, что комплекс БМП-2М с «Бережком» уже успел показать свою эффективность во время проведения специальной военной операции. По его словам, военные, активно применяющие военную технику, заявляют об огневой мощи данного комплекса, а также о его мобильность.

«Очередное выполнение контрактов говорит об эффективности производственной системы предприятий НПО «Высокоточные комплексы», а также о высокой квалификации и самоотверженном труде работников», - сказал глава кластера.

Напомним, накануне стало известно, что производство боевых машин пехоты БМП-3 в стране увеличился в три раза за время проведения специальной военной операции на Украине.