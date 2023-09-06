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НовостиВ мире6 сентября 2023 7:04

Во Франции испугались усиления влияния России на Балканах

МИД Франции: ЕС нужно расширить сообщество для ограничения влияния России
Дарья ЧИПУРНАЯ
Во Франции заявили, что ЕС должен активизировать расширение сообщества для ограничения влияния РФ

Во Франции заявили, что ЕС должен активизировать расширение сообщества для ограничения влияния РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюзу следует активизировать усилия по расширению сообщества с целью ограничения влияния России на балканские страны. Об этом заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун в интервью изданию газеты Politico.

По мнению Бун, Россия действует в рамках кампании по "ослаблению поддержки ЕС и недопущение в состав блока" ряда балканских стран, у которых есть статус кандидата. Исходя из этого, по словам представителя МИД Франции, ЕС нужно скорректировать требования для присоединения стран в сообщество, дав им "четкий сигнал".

Кроме того, со слов Бун, ЕС нужно "помогать этим странам в борьбе против российского влияния, уважая при этом их суверенитет".

Ранее KP.RU писал о том, что председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал расширение ЕС к 2030 году одной из главных задач сообщества.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что в ЕС могут вступить сразу 10 новых стран. При этом статус кандидата сейчас есть у Албании, Сербии, Молдавии, Турции, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также у Украины.

Отметим, ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о давлении со стороны ЕС за отказ вводить санкции в отношении РФ.