Во Франции испугались усиления влияния России на Балканах

Во Франции заявили, что ЕС должен активизировать расширение сообщества для ограничения влияния РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюзу следует активизировать усилия по расширению сообщества с целью ограничения влияния России на балканские страны. Об этом заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун в интервью изданию газеты Politico.

По мнению Бун, Россия действует в рамках кампании по "ослаблению поддержки ЕС и недопущение в состав блока" ряда балканских стран, у которых есть статус кандидата. Исходя из этого, по словам представителя МИД Франции, ЕС нужно скорректировать требования для присоединения стран в сообщество, дав им "четкий сигнал".

Кроме того, со слов Бун, ЕС нужно "помогать этим странам в борьбе против российского влияния, уважая при этом их суверенитет".

Ранее KP.RU писал о том, что председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал расширение ЕС к 2030 году одной из главных задач сообщества.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что в ЕС могут вступить сразу 10 новых стран. При этом статус кандидата сейчас есть у Албании, Сербии, Молдавии, Турции, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины, а также у Украины.

Отметим, ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о давлении со стороны ЕС за отказ вводить санкции в отношении РФ.