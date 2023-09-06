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НовостиВ мире6 сентября 2023 7:03

Карлсон взял интервью у мужчины, утверждающего, что он занимался сексом с Обамой

Мужчина также заявляет, что употреблял вместе с Обамой наркотики
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Карлсон взял интервью у мужчины, утверждающим, что занимался сексом с Обамой

Карлсон взял интервью у мужчины, утверждающим, что занимался сексом с Обамой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Такер Карлсон рассказал об интервью с мужчиной, который заявляет, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году.

«Мужчина, который утверждает, что занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, рассказывает свою историю», - написал американский телеведущий в социальной сети X, заявив, что полное интервью выйдет вечером в среду, 6 сентября.

К посту приложено короткое видео с нарезками из беседы, в котором мужчина также заявляет, что употреблял вместе с Обамой наркотики.

Напомним, Барак Обама стал президентом в 2008 году, а до этого, с 2005 года, политик занимал место сенатора от штата Иллинойс.