Отар Кушанашвили призвал Земфиру* завязывать с алкоголем. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Отар Кушанашвили, комментируя ссору Земфиры* с Ренатой Литвиновой, напомнив о скандале после недавнего концерта певицы в Казахстане, призвав ее завязывать с алкоголем.

«Поссорилась с Ренатой, как теперь жить?! Земфира*, с людьми веди себя по-людски, блин! Не надо в одно рыло 35 бутылок пить, говорю по опыту. Потом не надо удивляться, что рассказы про твой характер долетели до Рио-де-Жанейро. Хватит бухать, завязывай!» - заявил журналист в эфире своего YouTube-шоу «Каково»

В конце августа этого года Земфира* опубликовала пост, который был посвящен концерту в Казахстане. Певица пожаловалась на «чудовищную» организацию выступления. В тот же день ей ответили организаторы, представив фото с погромленной гримеркой после пребывания там исполнительницы и ее команды.

*Признана в РФ иностранным агентом