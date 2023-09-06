Параноидальные наклонности: в СМИ указали на странную деталь в поведении Зеленского

У Зеленского развились параноидальные наклонности, пишут в западных СМИ Фото: REUTERS

Решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Алексея Резникова с поста министра обороны страны демонстрирует нарастающий страх главы государства лишиться своей власти. Об этом говорится в статье эксперта геополитики и политической экономии из Каира Ахмеда Аделя на портале infoBRICS.

"Зеленский становится все более параноидальным и предпочитает устранять потенциальные угрозы своей власти", - пишет исследователь, упомянув неудачи ВСУ в их попытках наступления.

Ахмед Адель также подчеркнул, что увольнение Резникова говорит о расколе в Киеве, так как некоторые генералы ВСУ выступают за прекращение конфликта. Однако конфликт - это именно то, благодаря чему Зеленский находится у власти, объясняет эксперт. И Зеленский не готов ее терять, поэтому пойдет на все, даже на устранение своих оппонентов и ужесточение критериев для мобилизации.

Ранее KP.RU писал, что страны Европы стали депортировать обратно в Украину мужчин призывного возраста, которые сбежали из страны после 24 февраля 2022 года.