Взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье 6 сентября 2023

Взрыв в среду, 6 сентября, прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Каких-либо других подробностей на данный момент не приводится. Сейчас на подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, утром в среду, 6 сентября, появилось сообщение о взрыве в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявил, что взрывы в украинской столице связаны с работой системы противовоздушной обороны.

Незадолго до этого, ночью, серия взрывов прогремела в городе Рени Одесской области, где находится морской торговый порт.