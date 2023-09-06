Михаил Дегтярев встречает сенаторов в Хабаровском крае

По словам губернатора, экономическая ситуация стабилизировалась после непростого 2022 года. Фото: правительство Хабаровского края

Лоббистский потенциал губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева наглядно прослеживается на фоне увеличивающегося количества мероприятий федерального и общероссийского уровней, что проводятся на территории региона в последние годы. Это и молодежные, и культурные, и образовательно-патриотические проекты. Благодаря рабочим контактам губернатора теперь Хабаровск стал площадкой и для проведения выездного заседания Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике.

Главной темой мероприятия федерального уровня стало обсуждение вопросов развития местной промышленности. Открытие выездного заседание также легло на плечи главы принимающего региона. Во вступительном слове губернатор сообщил, что хотя прошлый год и заставил край столкнуться с множеством вызовов в виде санкций и ряда других ограничений, социально-экономическое положение удалось привести в порядок.

По словам Михаила Дегтярева, предприятия продолжают работу в бесперебойном режиме, бюджет все также пополняется налогами, уровень заработных плат последовательно увеличивается, а безработица и вовсе достигла исторического минимума.

- При поддержке федерального центра наши заводы начали активно вкладывать средства в замену импортного оборудования и программного обеспечения, использовать механизмы льготного финансирования. Заметно наращивается кооперация в рамках обратного или реверс-инжиниринга, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил уникальный промышленный потенциал, который региону следует активно раскрывать.

- Краевым правительством сделана ставка на перспективные направления и это оправдывается. Как итог - инвестиции поступают. Видна работа региональной власти и результаты этой работы, - добавил Андрей Кутепов.

Помимо сенатора и губернатора участие в заседании приняли первый заместитель председателя Иван Абрамов, руководители региональных органов власти и депутаты краевой Думы. А представители федеральных профильных ведомств подключались к обсуждению в режиме ВКС.