Al-Arabiya: мятежники потребовали от Франции назвать срок вывода войск из Нигера Фото: REUTERS

Мятежники, захватившие власть в Нигере, потребовали от Франции установления сроков вывода своих войск с территории государства. Об этом рассказал телеканал Al-Arabiya.

— Военный совет в Нигере потребовал от Франции установления сроков вывода своих войск, — рассказали на телеканале.

Источник отмечает, что нигерские и французские военные на данный момент ведут переговоры по поводу вывода сил операции «Бархан».

Ранее газета Le Monde рассказала, что власти Франции ведут переговоры с военными Нигера о возможности вывода части французских войск из республики. Некоторые из подразделений могут быть передислоцированы в соседние страны, а другие войска вернутся во Францию.

Всего на данный момент в Нигере находится около 1,5 тысячи французских военнослужащих. Между странами также ведутся переговоры о прекращении совместной антитеррористической деятельности.