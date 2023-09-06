В Нижний Новгород доставлен тоннелепроходческий комплекс для строительства метро

Фото: Никита Духник

Тоннелепроходческий механизированный комплекс под названием «Владимир» доставила в Нижний Новгород группа компаний «Моспроект-3». Теперь можно с полной уверенностью констатировать, что подготовка к строительству первого тоннеля метро в рамках реализации федеральной программы «Инфраструктурное меню» вышла на финальную стадию.

«Развитие метро - знаковый проект для всего региона. Ждем от метростроевцев начала скорейшей проходки и сохранения заданного ритма строительства! Планируется, что первый в истории щит с мужским именем «Владимир» вскоре отправится в сторону площади Свободы», - заявил Глеб Никитин.

Глава региона также подчеркнул слаженность работы федеральных властей и проработанность заявки со стороны правительства региона в рамках развития инфраструктурных проектов с применением инфраструктурного меню, которое создано по поручению президента России Владимира Путина. Строительство новых станций метро стало возможным благодаря согласованности и упорядоченности подготовительных работ.

Фото: Никита Духник

Традицию называть щиты в честь исторических деятелей и выдающихся современников, чьи имена связаны с величием России, впервые в истории российского метростроения установила ГК «Моспроект-3». Два других щита для строительства новых станций метро в столице Приволжья также предполагается назвать в честь великих личностей, чья деятельность связана со становлением Древней Руси и Нижним Новгородом.

Первый тоннель нового участка Автозаводской линии от станции «Сенная», которая расположена на глубине 13 метров, проложат под улицами Большой Печерской и Максима Горького до площади Свободы. По проекту, здесь построят подземную станцию с двумя вестибюлями и переходами. Новый тоннелепроходческий комплекс осуществит полуторакилометровую проходку в сложных грунтах. Но их особенности учтены инженерами в проектных решениях агрегата.

Фото: Никита Духник

На станции «Сенная» будет два выхода – на улицы Большую Печерскую и Сеченова. Под улицей Родионова проложат тоннель для разворота поездов метро.

НАША СПРАВКА

Продление Автозаводской линии нижегородского метрополитена ведется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Его выделение было одобрено в 2021 году Нижегородской области в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Помимо продления Автозаводской линии, эксперты ГК «Моспроект-3» также занимаются развитием второй – Сормовско-Мещерской – ветки нижегородского метрополитена.