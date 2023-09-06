Молдавия согласилась оплатить «Газпрому» только 1,2% долга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии по итогам аудита задолженности перед компанией «Газпром» предлагают выплатить только 8,6 миллиона долларов из названых 709 миллионов долларов, а остальную сумму оспорить в суде. Такое заявление сделал министр энергетики республики Виктор Парликов.

«Аудиторы предложили, чтобы дочерняя компания "Газпрома" "Молдовагаз" выплатила на данном этапе 8,6 миллиона долларов и инициировала серию претензий финансового характера. Это предложение, которое мы направили "Газпрому"», - заявил глава ведомства.

По его словам, историческая задолженность за газ касается только правого берега Днестра, не затрагивая Приднестровье.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у республики, якобы, нет никакого долга перед Россией и «Газпромом», о котором ранее сообщили представители российской компании. По ее словам, молдавскими властями была нанята аудиторская компания, которая проанализировала данные, «Газпром» «пытается обмануть» Молдавию еще с 2021 года.