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НовостиВ мире6 сентября 2023 9:11

Депутат Гончаренко: три заместителя главы Минобороны Украины подали в отставку

Три замминистра Минобороны Украины подали в отставку после увольнения главы ведомства Резникова
Роман ПОЛОСИКОВ
Депутат Гончаренко: три заместителя главы Минобороны Украины подали в отставку

Депутат Гончаренко: три заместителя главы Минобороны Украины подали в отставку

Фото: Shutterstock

Трое заместителей главы Министерства обороны Украины подали в отставку. Среди них — Владимир Гаврилов, Андрей Шевченко и Виталий Дейнега. Об этом рассказал украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

— Замминистра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке, — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Также украинский депутат рассказал, что Дейнега курировал Министерство обороны Украины по вопросам цифрового развития, а Шевченко занимался вопросами европейской интеграции. Заявления об отставке они подали через день после увольнения главы Минобороны Алексея Резникова.

Напомним, что ранее Верховная Рада отправила главу Министерства обороны Украины Алексея Резникова в отставку. За это решение проголосовали 327 депутатов, а против — четыре.