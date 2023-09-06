Захарова задалась вопросом о готовности Праги помочь Киеву с выборами в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявление МИД Чехии о готовности помочь Украине провести президентские выборы в 2024 году напоминает ситуацию в конце 2004-го года, когда в Киеве прошел третий тур, давший начало "крушению украинской государственности". Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Telegram-канале.

Накануне пресс-секретарь чешского МИД Даниэл Дрейк предложил Киеву помощь в организации президентских выборов. По словам Захаровой, параллель очевидна.

"Мы помним этот антиконституционный "третий тур", с которого и началось крушение украинской государственности", - написала дипломат.

Захарова предположила, что чехи вкупе с украинцами сразу перейдут к американскому сценарию. "Голосование мертвецов? Тем более их с каждым днем на Украине усилиями НАТО все больше", - заключила она.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев является инструментом в руках Запада, который стремится вернуть мир в колониальную зависимость. И на Украине это стали осознавать.