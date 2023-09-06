Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили четыре атаки украинской армии на Запорожском направлении. Фото: Александр КОЦ

Российские войска отразили четыре атаки украинской армии в районах Вербового и Работинона на Запорожском направлении. Об этом в среду, 6 сентября, заявили Минобороны РФ.

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наиболее напряженная обстановка на передовой сложилась на Запорожском направлении, так как командование украинских войск перебросило в этот район стратегические резервы.