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НовостиПолитика6 сентября 2023 9:26

Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Атаки отражены в районах Вербового и Работино
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска отразили четыре атаки украинской армии на Запорожском направлении.

Российские войска отразили четыре атаки украинской армии на Запорожском направлении.

Фото: Александр КОЦ

Российские войска отразили четыре атаки украинской армии в районах Вербового и Работинона на Запорожском направлении. Об этом в среду, 6 сентября, заявили Минобороны РФ.

«На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наиболее напряженная обстановка на передовой сложилась на Запорожском направлении, так как командование украинских войск перебросило в этот район стратегические резервы.